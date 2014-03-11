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FACUA Huelva desarrolla 29 jornadas formativas sobre comercio electrónico en la provincia

Más de 700 jóvenes se han beneficiado de estas actividades durante el mes de febrero.

FACUA.org
Huelva-11/03/2014
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FACUA Huelva ha impartido durante el mes de febrero veintinueve jornadas formativas sobre comercio electrónico en la provincia. Los talleres, subvencionados por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y con la colaboración de los centros de e

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