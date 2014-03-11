FACUA Huelva desarrolla 29 jornadas formativas sobre comercio electrónico en la provincia
Más de 700 jóvenes se han beneficiado de estas actividades durante el mes de febrero.
FACUA.org
Huelva-11/03/2014
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Jóvenes de Isla Cristina durante la jornada de FACUA Huelva.
FACUA Huelva ha impartido durante el mes de febrero veintinueve jornadas formativas sobre comercio electrónico en la provincia. Los talleres, subvencionados por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y con la colaboración de los centros de e