FACUA Huelva desarrolla una mesa informativa sobre los derechos de los consumidores
Ha tenido lugar el 16 de marzo en la plaza de abastos de la capital onubense.
FACUA.org
Huelva-18/03/2012
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Un equipo de FACUA Huelva, formado por socios, directivos y voluntarios ha participado en una mesa informativa desarrollada por la asociación sobre los derechos de los consumidores el 16 de marzo en la plaza de abastos de la capital onubense.
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