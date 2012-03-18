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FACUA Huelva desarrolla una mesa informativa sobre los derechos de los consumidores

Ha tenido lugar el 16 de marzo en la plaza de abastos de la capital onubense.

FACUA.org
Huelva-18/03/2012
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Un equipo de FACUA Huelva, formado por socios, directivos y voluntarios ha participado en una mesa informativa desarrollada por la asociación sobre los derechos de los consumidores el 16 de marzo en la plaza de abastos de la capital onubense. 

FACUA Huelva ha difundido 1.500 tr

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