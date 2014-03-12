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FACUA Huelva exige mejoras en las infraestructuras ferroviarias de la provincia

Faltan líneas y conexiones fundamentales para unir Huelva con el corredor del mediterráneo y algunos de las existentes deben mejorarse.

FACUA.org
Huelva-12/03/2014
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FACUA Huelva reclama una inversión cercana a los 1.500 millones de euros para mejorar la infraestructura ferroviaria de la provincia tras el encuentro celebrado este 10 de marzo, con la Plataforma por el tren.

La asociación considera que hay dos líneas de actuaci&oacut

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