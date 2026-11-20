FACUA Huelva insta a la Junta a sustituir el cruce del polígono comercial El Tomillar en Almonte por una glorieta para reducir accidentes
La asociación denuncia que la configuración de este cruce dificulta la incorporación y la reacción ante frenadas o maniobras de otros vehículos, con el consiguiente riesgo de colisiones, que en algunas ocasiones han dejado víctimas mortales.
FACUA.org
Huelva-20/11/2026
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FACUA Huelva se ha dirigido a la Delegación territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y Fomento y Movilidad en Huelva, de la Junta de Andalucía, para reclamar la construcción de una glorieta que sustituya al cruce situado en el entorno del polígono