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FACUA Huelva insta al Consorcio de Transportes a que recupere la parada de autobús de la zona de Caño Guerrero en Matalascañas

El Ayuntamiento de Almonte anunció en 2025 que trasladaba la parada a una nueva ubicación, sin embargo, los vecinos denuncian que el traslado no se ha llevado a cabo de forma efectiva y que los vehículos no se detienen en ningún lugar de la zona.

FACUA.org
Huelva-22/10/2026
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FACUA Huelva se ha dirigido al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Huelva para instarle a que recupere la parada de autobús que estaba situada en la zona de Caño Guerrero, en Matalascañas.

La parada, que venía prestand

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