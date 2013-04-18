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FACUA Huelva muestra su funcionamiento a las concejalas de Consumo y Participación Ciudadana

Responsables de la organización les han explicado los procesos de tramitación de expedientes, afiliación y organización de la base de datos de los socios.

FACUA.org
Huelva-18/04/2013
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FACUA Huelva ha recibido la visita en sus instalaciones de la concejala de Consumo, Carmen Céspedes, y la responsable de Participación Ciudadana y Mayores, Juana María Carrillo, tras la invitación del directivo de la asociación,

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