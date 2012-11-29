Nuestras acciones

FACUA Huelva se reúne con Asemco para analizar la problemática del pequeño y mediano comercio de la provincia

En representación de las organizaciones sociales miembros de 'Compromiso social por el desarrollo de la provincia de Huelva'.

FACUA.org
Huelva-29/11/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Huelva, en representación de la Cumbre Social de Huelva, ha mantenido una reunión con la Asociación de Empresarios de Comercio (Asemco) sobre la problemática del pequeño y mediano comercio en la provincia de Huelva.

FACUA Huelva ha estado representa

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos