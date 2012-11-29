FACUA Huelva se reúne con Asemco para analizar la problemática del pequeño y mediano comercio de la provincia
En representación de las organizaciones sociales miembros de 'Compromiso social por el desarrollo de la provincia de Huelva'.
FACUA.org
Huelva-29/11/2012
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FACUA Huelva, en representación de la Cumbre Social de Huelva, ha mantenido una reunión con la Asociación de Empresarios de Comercio (Asemco) sobre la problemática del pequeño y mediano comercio en la provincia de Huelva.
FACUA Huelva ha estado representa