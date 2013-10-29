FACUA Huelva se reúne con el titular de la oficina onubense de Vicepresidencia y Administración Local
Antonio Marín García coincide con la asociación en que la designación del representante de los consumidores y usuarios en el CES provincial "debería hacerla el Consejo de Consumidores de Andalucía, donde no forman parte ni los empresarios ni las administraciones".
FACUA.org
Huelva-29/10/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
De izquierda a derecha, el recientemente nombrado titular de la oficina territorial de la Vicepresidencia y Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Antonio Marín García, junto al representante de FACUA Huelva Antonio Romero.
FACUA Huelva ha mantenido una reunión de trabajo con el recientemente nombrado titular de la oficina territorial de la Vicepresidencia y Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Antonio Marín García.
En el encuentr