Nuestras accionesRecién nombrado en el cargo

FACUA Huelva se reúne con el titular de la oficina onubense de Vicepresidencia y Administración Local

Antonio Marín García coincide con la asociación en que la designación del representante de los consumidores y usuarios en el CES provincial "debería hacerla el Consejo de Consumidores de Andalucía, donde no forman parte ni los empresarios ni las administraciones".

FACUA.org
Huelva-29/10/2013
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FACUA Huelva ha mantenido una reunión de trabajo con el recientemente nombrado titular de la oficina territorial de la Vicepresidencia y Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Antonio Marín García.

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