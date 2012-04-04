FACUA Huelva se reúne en Valverde del Camino con una treintena de afectados por las participaciones preferentes
La asociación informó sobre el procedimiento a seguir en los casos en los que el usuario se considere engañado.
FACUA.org
Huelva-04/04/2012
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FACUA Huelva se ha reunido con una treintena de afectados por el fraude de las participaciones preferentes de Valverde del Camino para analizar su problemática y las posibles reclamaciones y denuncias. El encuentro ha tenido lugar en el Centro Cultural Católico de la localidad Valve