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FACUA Huelva se reúne en Valverde del Camino con una treintena de afectados por las participaciones preferentes

La asociación informó sobre el procedimiento a seguir en los casos en los que el usuario se considere engañado.

FACUA.org
Huelva-04/04/2012
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FACUA Huelva se ha reunido con una treintena de afectados por el fraude de las participaciones preferentes de Valverde del Camino para analizar su problemática y las posibles reclamaciones y denuncias. El encuentro ha tenido lugar en el Centro Cultural Católico de la localidad Valve

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