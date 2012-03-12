FACUA Huelva y el Ayuntamiento de Paterna del Campo firman un convenio de colaboración
Desarrollarán diversas jornadas formativas en materia de consumo para mejorar la protección de los usuarios.
FACUA.org
Huelva-12/03/2012
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FACUA Huelva y el Ayuntamiento de Paterna del Campo ha suscrito un convenio de colaboración en materia de consumo para desarrollar tres jornadas formativas dirigidas a los consumidores de la población.
El acuerdo ha sido firmado por Antonio Romero, responsabl