Nuestras accionesLos usuarios tienen 15 días para exigir el reembolso

FACUA informa a quienes compraran el Nexus 4 del 12 al 27 de agosto de que pueden reclamar 100 euros

Ante la rebaja de precio del dispositivo de este miércoles, aquellos que se hicieran con el modelo de 8 o 16 GB durante los quince días previos tienen derecho a solicitar la devolución de la diferencia.

FACUA.org
Internacional-28/08/2013
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FACUA-Consumidores en Acción informa a quienes hayan adquirido un terminal Nexus 4 entre el 12 y el 27 de agosto de que pueden reclamar a Google el reembolso de 100 euros.

Ante la rebaja de precio del dispositivo de este miércoles por esta cuantía, aquellos que se

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