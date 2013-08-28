FACUA informa a quienes compraran el Nexus 4 del 12 al 27 de agosto de que pueden reclamar 100 euros
Ante la rebaja de precio del dispositivo de este miércoles, aquellos que se hicieran con el modelo de 8 o 16 GB durante los quince días previos tienen derecho a solicitar la devolución de la diferencia.
FACUA.org
Internacional-28/08/2013
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FACUA-Consumidores en Acción informa a quienes hayan adquirido un terminal Nexus 4 entre el 12 y el 27 de agosto de que pueden reclamar a Google el reembolso de 100 euros.
Ante la rebaja de precio del dispositivo de este miércoles por esta cuantía, aquellos que se