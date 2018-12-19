FACUA informa de la ampliación de la alerta sobre el medicamento para el alzhéimer Memantina Pensa
La Aemps ha emitido un nuevo aviso de orden de retirada para los lotes M002 y M003, con fecha de caducidad en septiembre de 2020. La Agencia ya alertó el pasado 3 de diciembre de otro lote, el L001, en idéntica situación.
FACUA.org
España-19/12/2018
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