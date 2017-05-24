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FACUA informa de la presencia de soja no declarada en un lote de tostadas Noglut de Santiveri

El etiquetado del producto de arroz y maíz y sabor pizza no informa del contenido del citado ingrediente.

FACUA.org
España-12/12/2016
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la presencia de soja no declarada en el etiquetado de un lote de tostadas Noglut de Santiveri. Se trata del lote 24/05/17 de las tostadas de arroz y maíz y sabor pizza, en su presentación de 100 gramos.

El producto pertenece a la

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