FACUA informa de la presencia de soja no declarada en un lote de tostadas Noglut de Santiveri
El etiquetado del producto de arroz y maíz y sabor pizza no informa del contenido del citado ingrediente.
FACUA.org
España-12/12/2016
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FACUA recomienda a los alérgicos a la soja no consumir las tostadas Noglut de Santiveri por contener este ingrediente. | Imagen: noglut.santiveri.com.
FACUA-Consumidores en Acción informa de la presencia de soja no declarada en el etiquetado de un lote de tostadas Noglut de Santiveri. Se trata del lote 24/05/17 de las tostadas de arroz y maíz y sabor pizza, en su presentación de 100 gramos.
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