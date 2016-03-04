Nuestras accionesTambién las reparadas entre 2007 y 2009

FACUA informa del aviso de retirada de varios modelos de lijadoras de Bosch fabricadas en 2007

La empresa ha indicado que, por motivos de seguridad, estas herramientas ya no deben utilizarse ni venderse.

FACUA.org
España-04/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción informa del aviso de retirada del mercado de varios modelos de lijadoras de Bosch fabricadas entre junio y agosto de 2007 y las herramientas reparadas entre junio de 2007 y diciembre de 2009. En concreto, se trata de las series PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200,

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos