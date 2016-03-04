FACUA informa del aviso de retirada de varios modelos de lijadoras de Bosch fabricadas en 2007

FACUA-Consumidores en Acción informa del aviso de retirada del mercado de varios modelos de lijadoras de Bosch fabricadas entre junio y agosto de 2007 y las herramientas reparadas entre junio de 2007 y diciembre de 2009. En concreto, se trata de las series PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200,