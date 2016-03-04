FACUA informa del aviso de retirada de varios modelos de lijadoras de Bosch fabricadas en 2007
La empresa ha indicado que, por motivos de seguridad, estas herramientas ya no deben utilizarse ni venderse.
FACUA.org
España-04/03/2016
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Los propietarios de lijadoras Bosch pueden comprobar con el número de herramienta y de serie si están afectadas por la orden de retirada, como indica la imagen. | Imagen: sandercare.com.
FACUA-Consumidores en Acción informa del aviso de retirada del mercado de varios modelos de lijadoras de Bosch fabricadas entre junio y agosto de 2007 y las herramientas reparadas entre junio de 2007 y diciembre de 2009. En concreto, se trata de las series PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200,