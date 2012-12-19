FACUA informa sobre un fallo en el asa de transporte de los carritos Bugaboo Cameleon y Donkey
La empresa fabricante sustituirá el accesorio a los usuarios afectados. Hasta recibir la nueva pieza, es recomendable retirar el asa de transporte del cochecito.
FACUA.org
España-19/12/2012
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La empresa Bugaboo ha informado a FACUA-Consumidores en Acción sobre un fallo en el asa de transporte de los modelos de cochecitos para bebés Cameleon y Donkey.
El defecto consiste en que en determinadas condiciones el botón blanco del asa de transporte puede salirs