FACUA inicia su '2ª Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telefonía móvil'
La Federación pretende conocer qué opinan los usuarios de Movistar, Vodafone y Orange en relación a su publicidad, cobertura, facturación y la atención a las consultas, peticiones y reclamaciones que ofrecen sus servicios de atención al cliente.
FACUA.org
España-20/10/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha iniciado su 2ª Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telefonía móvil.
Con ella pretende conocer qué opinan los usuarios españoles de las tres empresas que ope