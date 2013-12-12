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FACUA inicia una encuesta sobre la atención al cliente de los proveedores de fijo e internet

La asociación consulta a los consumidores cuál es su percepción sobre la información que ofrecen las compañías y el tratamiento ante incidencias y reclamaciones.

FACUA.org
España-12/12/2013
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FACUA-Consumidores en Acción está realizando una encuesta a nivel nacional a través de su web para conocer la opinión de los consumidores sobre la calidad de la atención al cliente de los proveedores de telefonía fija e internet.

«¿Has presentado alguna queja o reclamación contra tu pr

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