FACUA inicia una encuesta sobre la atención al cliente de los proveedores de fijo e internet
La asociación consulta a los consumidores cuál es su percepción sobre la información que ofrecen las compañías y el tratamiento ante incidencias y reclamaciones.
FACUA.org
España-12/12/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción está realizando una encuesta a nivel nacional a través de su web para conocer la opinión de los consumidores sobre la calidad de la atención al cliente de los proveedores de telefonía fija e internet.
«¿Has presentado alguna queja o reclamación contra tu pr