Nuestras accionesRatonera en la AP-6

FACUA insta a la concesionaria de la autopista, Fomento e Interior a que asuman sus responsabilidades

Miles de personas han pasado hasta 20 horas atrapadas en la nieve en esta vía de pago que comunica el noroeste de España con la zona centro. La asociación recuerda a todos los afectados que reclamen.

FACUA.org
España-08/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción exige a Iberpistas, la concesionaria de la autopista AP-6 (del grupo Autopistas, filial de Abertis), y a los Ministerios de Fomento e Interior que asuman sus responsabilidades en la grave crisis desatada tras la copiosa nevada en esta vía a su paso por S

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