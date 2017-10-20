FACUA insta a los pasajeros atrapados en Cádiz por la avería de Transmediterránea a pedir compensaciones
El barco debía haber partido hacia Canarias el lunes. La compañía está gestionando billetes de avión para los pasajeros, pero los vehículos y sus enseres permanecerán aún en Cádiz hasta que se repare la avería.
FACUA.org
España-20/10/2017
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