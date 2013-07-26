FACUA insta a Renfe a pagar cuanto antes los anticipos a los afectados por la tragedia de Santiago
Las víctimas y sus familiares tienen derecho a recibir en menos de 15 días hasta 21.000 euros de forma proporcional a la indemnización por fallecimiento o lesiones.
FACUA.org
España-26/07/2013
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FACUA espera que Renfe muestre la sensibilidad suficiente hacia las familias en estos duros momentos y no agote el plazo. | Foto: Contando Estrelas (CC BY-NC 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción insta a Renfe a que abone cuanto antes los anticipos de la indemnización a la que tienen derecho los familiares y víctimas del descarrilamiento de Santiago.
La operadora dispone de un plazo de 15 días tras la identificación de