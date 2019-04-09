FACUA insta al Consorcio de Aguas de Fuerteventura a solucionar los problemas de sus infraestructuras
Medios de comunicación de la zona han publicado que se pierden millones de metros cúbicos de agua desalada debido al mal estado de la red de transporte de agua corriente.
FACUA.org
Canarias-09/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura para instarle a que informe del estado de la red de transporte de agua corriente de la isla y de las actuaciones que tiene previsto realizar para solucionar las deficiencias de la misma.