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FACUA insta al Gobierno a paralizar el proyecto Marismas Occidental de Gas Natural en Doñana

Un informe publicado por el Instituto Geológico advierte de que uno de los almacenes de gas de Doñana presenta peligrosidad alta.

FACUA.org
España-10/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno que dé explicaciones sobre el informe realizado por el Instituto Geológico, perteneciente al Ministerio de Economía, en el cual se considera que Gas Natural Fenosa rebajó la peligrosidad por inundaciones en su estud

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