FACUA insta al Gobierno a que no dilate más la prohibición de los cortes de luz a familias sin recursos
Aprobada en el Congreso una moción impulsada por Unidos Podemos-En Comú-En Marea que ha contado con el apoyo de PSOE, Ciudadanos, ERC, PNV y PDECat. El grupo popular se ha abstenido.
FACUA.org
España-30/11/2016
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FACUA-Consumidores en Acción insta al Gobierno a que no dilate más la prohibición de los cortes de luz a familias sin recursos, una de las reivindicaciones de decenas de organizaciones de la sociedad civil que han sido aprobadas este martes a trav&eacut