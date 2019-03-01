FACUA insta al gobierno asturiano a solucionar los problemas de desprendimientos del corredor del Nalón
Las lluvias del pasado mes de enero provocaron una serie de corrimientos de tierra que causaron cortes a la carretera AS-17, afectando a unos 20.000 vecinos, según medios de comunicación de la zona.
FACUA.org
Asturias-01/03/2019
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Un tramo de la AS-17 tras el desprendimiento ocurrido en abril de 2018. | Imagen: Europa Press/Servicio de Emergencias del Principado de Asturias
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Asturias para instarle a que solucione los problemas de desprendimientos y que afectan al llamado corredor del Nalón.
La asociaci&oacut