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FACUA insta al gobierno asturiano a solucionar los problemas de desprendimientos del corredor del Nalón

Las lluvias del pasado mes de enero provocaron una serie de corrimientos de tierra que causaron cortes a la carretera AS-17, afectando a unos 20.000 vecinos, según medios de comunicación de la zona.

FACUA.org
Asturias-01/03/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Asturias para instarle a que solucione los problemas de desprendimientos y que afectan al llamado corredor del Nalón.

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