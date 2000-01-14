Nuestras acciones

FACUA intervendrá ante el posible fraude continuado en el recibo de las eléctricas de decenas de miles de millones

La Federación estudia presentar una demanda contra el ministerio de Industria y Energía y las compañías eléctricas españolas.

FACUA.org
España-14/01/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) intervendrá ante el cobro ilegal de varios miles de millones de pesetas anuales en la factura de la luz de las eléctricas españolas, un fraude que puede venirse produciendo desde media

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos