FACUA intervendrá ante el posible fraude continuado en el recibo de las eléctricas de decenas de miles de millones
La Federación estudia presentar una demanda contra el ministerio de Industria y Energía y las compañías eléctricas españolas.
FACUA.org
España-14/01/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) intervendrá ante el cobro ilegal de varios miles de millones de pesetas anuales en la factura de la luz de las eléctricas españolas, un fraude que puede venirse produciendo desde media