Nuestras accionesAnte el progresivo empobrecimiento

FACUA invita a participar en las movilizaciones del 1 de mayo en toda España

La asociación considera que los recortes en materia laboral y salarial de los trabajadores en los últimos años dificulta el acceso a los servicios básicos y supone una merma en los derechos como consumidores.

FACUA.org
España-29/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción se suma a la convocatoria de movilizaciones de los sindicatos mayoritarios del próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. La asociación invita a la ciudadanía a participar en las convocatorias que tendrán lugar

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