FACUA invita a participar en las movilizaciones del 1 de mayo en toda España
La asociación considera que los recortes en materia laboral y salarial de los trabajadores en los últimos años dificulta el acceso a los servicios básicos y supone una merma en los derechos como consumidores.
FACUA.org
España-29/04/2016
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En la imagen, manifestación del Primero de Mayo en Barcelona en 2011. | Imagen: flickr.com/rnbow (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción se suma a la convocatoria de movilizaciones de los sindicatos mayoritarios del próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. La asociación invita a la ciudadanía a participar en las convocatorias que tendrán lugar