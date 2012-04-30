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FACUA invita a secundar las manifestaciones convocadas el 1 de mayo por el trabajo, la dignidad y los derechos sociales

La asociación apoya las movilizaciones convocadas por los sindicatos CCOO y UGT contra el aumento de la destrucción de empleo, la pobreza y las desigualdades.

FACUA.org
España-30/04/2012
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FACUA-Consumidores en Acción llama a los ciudadanos a participar activamente en las movilizaciones convocadas por los sindicatos CCOO y UGT con motivo del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.

La asociación coincide con estas dos centrales sindicales al seña

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