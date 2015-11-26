Nuestras accionesLamenta la falta de inspecciones de las administraciones de consumo

FACUA invita a usar la etiqueta #TimoBlackFriday para denunciar en las redes falsos descuentos

Los consumidores pueden convertirse en cazadores de fraudes para destapar las irregularidades. FACUA requerirá a las autoridades autonómicas de protección al consumidor que impongan sanciones.

FACUA.org
España-26/11/2015
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FACUA-Consumidores en Acción invita a utilizar la etiqueta #TimoBlackFriday para denunciar en las redes sociales los falsos descuentos que determinados establecimientos oferten durante este viernes.

A través de su campaña #TimoBlackFriday, FACUA prete

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