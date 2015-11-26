FACUA invita a usar la etiqueta #TimoBlackFriday para denunciar en las redes falsos descuentos
Los consumidores pueden convertirse en cazadores de fraudes para destapar las irregularidades. FACUA requerirá a las autoridades autonómicas de protección al consumidor que impongan sanciones.
FACUA.org
España-26/11/2015
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FACUA advierte de que también hay empresas que en los días previos al Black Friday incrementan los precios de muchos productos. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción invita a utilizar la etiqueta #TimoBlackFriday para denunciar en las redes sociales los falsos descuentos que determinados establecimientos oferten durante este viernes.
A través de su campaña #TimoBlackFriday, FACUA prete