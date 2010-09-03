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FACUA Jaén alerta de un posible fraude en las revisiones del gas

En dos días se han registrado doce casos, la mayoría con personas de avanzada edad, en la capital y en Linares-Baeza.

FACUA.org
Andalucía-03/09/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Jaén-FACUA advierte de un presunto fraude cometido a finales de agosto en las inspecciones de gas. Una estafa de la que habrían sido víctimas doce personas, cuando recibieron en sus hogares la visita de técnicos

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