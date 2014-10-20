Nuestras accionesLa reunión informativa fue celebrada el pasado sábado, 18 de octubre

FACUA Jaén anuncia en una asamblea nuevas acciones contra la cláusula suelo e informa de las ya realizadas

Su secretario general, Felipe Serrano, habló de las reclamaciones que hasta el momento han sido presentadas en nombre de los asociados afectados, y también adelantó que las entidades bancarias que las han rechazado serán demandadas ante los Tribunales.

FACUA.org
Jaén-20/10/2014
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FACUA Jaén celebró el pasado sábado, 18 de octubre, una asamblea informativa convocada para explicar las acciones que hasta la fecha han sido emprendidas por la asociación contra la aplicación de la cláusula suelo en las hipotecas y también para an

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