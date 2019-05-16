FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios
Ha aprobado el balance de cuentas y la Memoria de Actividades 2018, así como la propuesta de acciones y el presupuesto económico previsto para 2019.
FACUA.org
Jaén-16/05/2019
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FACUA Jaén ha celebrado un año más su Asamblea General de Socios. El acto tuvo lugar este miércoles 15 de mayo en la sede de la asociación, situada en la calle Corredera de San Marcos 35, en Linares.
Los socios aprobaron por unanimidad las Cuentas Anuales