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FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios

Aprueba las Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades de 2016, así como el Presupuesto y el programa de actividades previsto para el ejercicio 2017.

FACUA.org
Jaén-28/03/2017
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FACUA Jaén celebró el pasado sábado su Asamblea General de Socios, en un acto que tuvo lugar en el Centro de Interpretación de la Minería de la Estación de Madrid de Linares. En la Asamblea, que contó la participación de más de medio

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