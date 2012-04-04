FACUA Jaén celebra su Asamblea General de socios
La asociación ha desarrollado una gran actividad formativa, impartiendo en 2011 más de 150 Jornadas Formativas en las distintas poblaciones de la provincia.
FACUA.org
Jaén-04/04/2012
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FACUA Jaén ha celebrado su Asamblea General de socios en la que se ha aprobado el Balance Económico y de Actividades realizadas durante el año 2011, así como el previsto para el año en curso. En la Asamblea, que ha tenido lugar el pasado 31 de Marzo, los socios