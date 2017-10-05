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FACUA Jaén celebra una Asamblea de Socios para informar sobre las cláusulas suelo

El volumen de pleitos que ha de resolver el juzgado destinado a los litigios relacionados con las cláusulas bancarias abusivas puede generar retrasos y demoras en la resolución de los pleitos.

FACUA.org
Jaén-05/10/2017
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FACUA Jaén ha celebrado días atrás una Asamblea de Socios para analizar el funcionamiento del juzgado especializado en las cláusulas suelo y el estado de las demandas que en él se tramitan. En el caso de Jaén, es el Juzgado de Primera Instancia núm

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