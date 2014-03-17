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FACUA Jaén entrega los premios de la segunda edición de su concurso provincial de fotografía

El certamen, dirigido a alumnos de entre doce y dieciocho años, ha girado en torno al consumo y medio ambiente.

FACUA.org
Jaén-17/03/2014
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FACUA Jaén ha entregado el 13 de marzo los premios de la segunda edición de su concurso provincial de fotografía.

Organizado con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores ha tenido como lema Consumo y medio ambiente.

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