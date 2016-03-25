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FACUA Jaén entrega los premios de su 4º Concurso Provincial de Fotografía

El certamen, organizado con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, ha girado en torno al consumo y medio ambiente, y se ha dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años.

FACUA.org
Jaén-25/03/2016
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FACUA Jaén ha entregado los premios de su 4º Concurso Provincial de Fotografía dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años. Organizado con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, el certamen ha tenido como lema C

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