FACUA Jaén entrega los premios de su 4º Concurso Provincial de Fotografía
El certamen, organizado con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, ha girado en torno al consumo y medio ambiente, y se ha dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años.
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Jaén-25/03/2016
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Fotografía galardonada con el primer premio No te escondas: ¡Actúa!, de Raquel Robles Romero, de la localidad de Beas de Segura (Jaén).
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