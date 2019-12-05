FACUA Jaén entrega los premios de su 7º Concurso Provincial de Fotografía
El certamen, dirigido a jóvenes de la provincia de entre 12 y 18 años, ha contado un año más con la temática 'Consumo y Medio Ambiente'.
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Jaén-05/12/2019
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'Tu irresponsabilidad, mi lucha', de David Pérez Ortega. Primer premio.
FACUA Jaén ha celebrado la entrega de los premios de su 7º Concurso Provincial de Fotografía este martes 3 de diciembre. Dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años, la asociación lo organiza en colaboración con la Diputación de Jaén. La t