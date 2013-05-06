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FACUA Jaén explica el funcionamiento de la asociación a escolares de ciclos formativos de Linares

Los alumnos aprendieron a rellenar la hoja de reclamaciones y qué es la Junta Arbitral Provincial.

FACUA.org
Jaén-06/05/2013
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FACUA Jaén ha realizado una jornada informativa a casi 100 alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria de Cástulo en Linares, por petición de la jefa del Departamento de Comercio del centro. Los jóvenes que asistieron pertenecen al Ciclo Formativo de Grado Med

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