FACUA Jaén ofrece una serie de recomendaciones a los padres ante 'la vuelta al cole'
Con el inicio de las clases, las familias deben hacer frente a los gastos de libros de texto, uniformes y material escolar.
FACUA.org
Jaén-01/09/2010
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Con la inminente llegada del nuevo curso escolar, la Asociación de Consumidores en Acción de Jaén-FACUA da una serie de consejos a los padres de cara al desembolso económico que supone el inicio de las clases.
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