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FACUA Jaén pone en marcha la sexta edición de su concurso provincial de fotografía

El certamen, con temática de consumo y medio ambiente, va dirigido a jóvenes de la provincia de entre los 12 y 18 años, que podrán entregar sus obras hasta el 5 de junio.

FACUA.org
Jaén-14/05/2018
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FACUA Jaén ha puesto en marcha la sexta edición de su concurso provincial de fotografía, con temática de consumo y medio ambiente. El certamen fue presentado el pasado 9 de mayo en el Ayuntamiento de Linares por la presidenta de la asociación, Carmen Est

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