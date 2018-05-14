FACUA Jaén pone en marcha la sexta edición de su concurso provincial de fotografía
El certamen, con temática de consumo y medio ambiente, va dirigido a jóvenes de la provincia de entre los 12 y 18 años, que podrán entregar sus obras hasta el 5 de junio.
FACUA.org
Jaén-14/05/2018
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Un momento de la presentación del VI Concurso de Fotografía de FACUA Jaén.
FACUA Jaén ha puesto en marcha la sexta edición de su concurso provincial de fotografía, con temática de consumo y medio ambiente. El certamen fue presentado el pasado 9 de mayo en el Ayuntamiento de Linares por la presidenta de la asociación, Carmen Est