FACUA Jaén pone en marcha la tercera edición de su concurso provincial de fotografía
El certamen va dirigido a jóvenes estudiantes de entre 12 y 18 años que podrán entregar sus obras hasta el 20 de febrero.
FACUA.org
Jaén-23/01/2015
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FACUA Jaén ha puesto en marcha la tercera edición de su concurso provincial de fotografía, Consumo y medio ambiente, dirigida a jóvenes estudiantes.
El plazo de entrega finaliza el 20 de febrero de 2015. Las bases del concurso puedes consultarlas