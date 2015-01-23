Nuestras acciones

FACUA Jaén pone en marcha la tercera edición de su concurso provincial de fotografía

El certamen va dirigido a jóvenes estudiantes de entre 12 y 18 años que podrán entregar sus obras hasta el 20 de febrero.

FACUA.org
Jaén-23/01/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Jaén ha puesto en marcha la tercera edición de su concurso provincial de fotografía, Consumo y medio ambiente, dirigida a jóvenes estudiantes.

El plazo de entrega finaliza el 20 de febrero de 2015. Las bases del concurso puedes consultarlas

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos