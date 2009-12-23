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FACUA Jaén promueve los derechos del consumidor entre el colectivo gitano

Junto con la Fundación Secretariado Gitano desarrollarán actuaciones para beneficiar a este colectivo en materia de consumo.

FACUA.org
Jaén-23/12/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Jaén-FACUA y la Fundación Secretariado Gitano han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de promover los derechos de los consumidores entre la comunidad gitana.

Ambas entidades han acordado iniciar

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