FACUA Jaén realiza talleres sobre derechos de los consumidores en 17 localidades de la provincia
El objetivo de estos encuentros, realizados gracias al convenio suscrito con la Diputación, ha sido dar a conocer los mecanismos con que cuentan los consumidores y usuarios a la hora de ejercer sus derechos.
FACUA.org
Jaén-26/04/2017
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FACUA Jaén ha completado el ciclo de talleres realizados en diferentes municipios de la provincia en virtud del convenio suscrito con la Diputación de Jaén. Los talleres, realizados en el primer trimestre del año en curso, se han desarrollado en un total de 17 localida