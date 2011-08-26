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FACUA Jaén recomienda a los consumidores que ejerzan sus derechos ante los posibles abusos que puedan sufrir durante la Feria de Linares

La Asociación considera fundamental que los inspectores controlen la higiene en los alimentos que se venden en las casetas y la existencia de vendedores ambulantes sin licencia.

FACUA.org
Jaén-26/08/2011
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FACUA Jaén recomienda a los consumidores que ejerzan sus derechos ante los posibles abusos que puedan sufrir durante la Feria de Linares y espera que los Servicios de Inspección del Ayuntamiento de Linares  actúen con eficacia frente a las irregularidades en materia de c

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