FACUA Jaén reivindica el futuro industrial de Linares
La asociación secundó la convocatoria de los sindicatos CCOO y UGT a favor del Plan Linares Futuro bajo el lema 'Por el empleo y la industria en Linares y comarca'.
FACUA.org
Jaén-22/10/2012
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FACUA Jaén ha secundado la manifestación que tuvo lugar este domingo 21 para reivindicar el Plan Linares Futuro bajo el lema Por el empleo y la industria en Linares y comarca y en apoyo a los afectados por el cierre de la factoría de Santana Motor.