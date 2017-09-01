FACUA Jaén traslada su sede para mejorar el servicio de atención al consumidor
A partir del próximo lunes, 4 de septiembre, los usuarios podrán acudir a la calle Corredera de San Marcos, 35, en Linares, para tratar sus consultas y reclamaciones.
FACUA.org
Jaén-01/09/2017
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FACUA Jaén traslada su sede a una nueva ubicación, en la que contará con instalaciones más amplias para poder ofrecer una mejor atención a los consumidores. La nueva sede estará situada en la calle Corredera de San Marcos, 35, Pasaje, 23700 de Linares (Ja