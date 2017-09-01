Nuestras accionesInstalaciones más amplias y cómodas para los consumidores

FACUA Jaén traslada su sede para mejorar el servicio de atención al consumidor

A partir del próximo lunes, 4 de septiembre, los usuarios podrán acudir a la calle Corredera de San Marcos, 35, en Linares, para tratar sus consultas y reclamaciones.

FACUA.org
Jaén-01/09/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Jaén traslada su sede a una nueva ubicación, en la que contará con instalaciones más amplias para poder ofrecer una mejor atención a los consumidores. La nueva sede estará situada en la calle Corredera de San Marcos, 35, Pasaje, 23700 de Linares (Ja

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos