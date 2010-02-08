FACUA Jaén y la Asociación Comarcal de Discapacitados 'El Condao' de Castellar firman un convenio de colaboración
Se desarrollarán actuaciones para priorizar aquellas medidas que favorezcan un mayor grado de interrelación y cooperación entre ambas.
FACUA.org
Jaén-08/02/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Jaén-FACUA y la Asociación Comarcal de Discapacitados «El Condao» de Castellar, han firmado un convenio de colaboración.
El presidente de FACUA Jaén, Pedro Muñoz Ramón, y su hom&oacut