Nuestras acciones

FACUA Jaén y la Asociación Comarcal de Discapacitados 'El Condao' de Castellar firman un convenio de colaboración

Se desarrollarán actuaciones para priorizar aquellas medidas que favorezcan un mayor grado de interrelación y cooperación entre ambas.

FACUA.org
Jaén-08/02/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores en Acción de Jaén-FACUA y la Asociación Comarcal de Discapacitados «El Condao» de Castellar, han firmado un convenio de colaboración.

El presidente de FACUA Jaén, Pedro Muñoz Ramón, y su hom&oacut

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos