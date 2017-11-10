FACUA lamenta que el Gobierno apoye en Bruselas la renovación de la autorización del glifosato
La asociación considera una irresponsabilidad que España avale su comercialización más allá del 15 de diciembre, hasta el 2022, ignorando los estudios que plantean los riesgos que acarrea su uso para la salud.
FACUA.org
Europa-10/11/2017
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