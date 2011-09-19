FACUA lamenta que la UE ceda ante las discográficas para que cobren veinte años más por obras que iban a ser de dominio público
La asociación considera que los productores e intérpretes, promotores de la iniciativa, serán los únicos beneficiarios de una medida que provocará que los consumidores tengan que pagar por un modelo de negocio injusto.
FACUA.org
Europa-19/09/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción lamenta la decisión del Consejo de Ministros de la Unión Europea de aprobar sin debate la extensión de la vigencia del copyright sobre ejecuciones musicales hasta 70 años.
La asociación considera que el anterio