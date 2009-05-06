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FACUA lamenta que Obama mantenga la retrógrada política de Bush sobre el intercambio de archivos en Internet

Considera que el Informe 301 supone un atentado al progreso tecnológico y está mediatizado por lobbies que sólo conciben la cultura desde el punto de vista mercantil.

FACUA.org
Internacional-06/05/2009
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta que la Administración de Barack Obama mantenga la retrógrada política del Gobierno de George W. Bush sobre el intercambio no lucrativo de obras culturales a través de Internet.

FACUA considera que el Inf

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