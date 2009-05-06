FACUA lamenta que Obama mantenga la retrógrada política de Bush sobre el intercambio de archivos en Internet
Considera que el Informe 301 supone un atentado al progreso tecnológico y está mediatizado por lobbies que sólo conciben la cultura desde el punto de vista mercantil.
FACUA.org
Internacional-06/05/2009
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